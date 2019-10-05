Hadise'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi

Önceki gün Etiler’de fan grubuyla buluşan Demet Akalın, mekan çıkışı Hadise’nin Instagram’daki takipçi sayısının 10 milyonu aşması hakkında şöyle dedi:

'Kocası da yok milyoncukları da'

“Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da.”

'İyi ama onun da kocası yok'

Bu çıkıştan haberdar olan Hadise’nin ise yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi:

“İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?”

Ne olmuştu?

Hadise’nin Harbiye konserinde çekildiği fotoğrafın altına ''Mekanın sahibi geri geldi'' notunu düşmesi polemiğe neden olmuştu. Hadise'nin bu sözü sanatçı arkadaşlarından bazılarını kızdırmıştı. Bu isimlerin arasında Demet Akalın da vardı.

'Her yerin sahibi olsun, kocası yok'

Demet Akalın ‘Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ diyerek cevap vermişti. Bu sözlere karşılık olarak da Hadise bir sonraki konserinde ' “Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?” diyerek Demet Akalın'a gönderme yaptı.

*İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bu olaylar olmadan önce bırakmıştı. Sebebi ise Demet Akalın'ın Hadise'nin paylaşımlarını 'çok cesur' bulmasıydı.