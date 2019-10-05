Emzirmek bebeğin özgüvenini arttırıyor

Anne sütünün amacının, bebeği beslemek kadar bebeğin kendisini güvende hissetmesini, anneyle duygusal bağ kurmasını sağlamak olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, “Sütün besin içeriği, bebeğin o andaki gereksinimlerine göre değişkenlik gösterir ve mucizevi olarak her anne kendi bebeği için en uygun sütü üretir. Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü verilmeli” dedi.

Anne ve bebek sağlığı açısından çok değerli olan anne sütünün önemi, ‘Emzirme Haftası’ sebebiyle yeniden ön plana çıktı. Hem bebek hem de anneye sağladığı yarar açısından mucizevi bir besin kaynağı olarak kabul edilen anne sütü, aynı zamanda bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine de yardımcı oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, anne sütünün her bebeğin ihtiyacına göre üretildiğinin de altını çizdi. “Örneğin prematüre bir bebeğin anne sütü içeriği ve besin değeriyle zamanında doğmuş bir bebeğin anne sütünün içeriği birbirinden farklıdır” diyen Dr. Coşkun, “Sütün besin içeriği, bebeğin o andaki gereksinimlerine göre değişkenlik gösterir ve mucizevi olarak her anne kendi bebeği için en uygun sütü üretir. Doğumdan sonra, yenidoğan için ilk günlerdeki gereksinimini karşılayan, olgun süte göre enerji, laktoz ve yağ asidi düşük, protein içeriği yüksek kolostrum dediğimiz sarı renkte anne sütü salgılanır. Aynı zamanda kolostrum, bebeğin bağışıklık sistemini destekleyecek immunglobulinlerden zengin içeriğe sahiptir. Kolostrumdan sonra ise 15’inci güne kadar geçiş sütü, sonrasında ise olgun anne sütü salgılanır” ifadelerini kullandı.

DOĞUMDAN SONRA İLK 2 AY ÇOK ÖNEMLİ

Bir insanın sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için hayatının ilk bin günün (270 gün anne karnında + doğum sonrası 2 yaşına kadar olan süre) çok önem taşıyor. Dr. Coşkun, bu dönemde genetik faktörlerin etkisinin yanında çevresel faktörler içerisinde en önemlisinin anne sütü ile beslenmek olduğunu belirterek, “Bu nedenle bebeklere özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü verilmeli. Sonrasında ise en az 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenmeli” dedi.

Anne sütünün gerçekten yetersiz kaldığı durumların çok nadir olduğunu belirten Dr. Coşkun “Hamilelik boyunca anne vücudu kendisini hem doğuma hem de bebeğinin en büyük ihtiyacı olan anne sütü yapımına ve emzirmeye hazırlar. Her annenin memesi bebeğini emzirebilecek potansiyele sahiptir” diye konuştu.

BEDENSEL, RUHSAL VE ZEKA GELİŞİMİNE YARDIM EDİYOR

Anne sütünün sağladığı yararlar konusunda Dr. Coşkun, şunları anlattı:

“Öncelikle bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içerdiği için ilk 6 ay sadece anne sütü alması yeterli oluyor.

İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle, bebeği enfeksiyonlardan korur.

Anne sütünün içeriğindeki bağışıklık güçlendirici maddeler sayesinde akut solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar, ani bebek ölümü sendromu, obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, çölyak hastalığı ve kanser gibi birçok hastalığa karşı koruduğu yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Aynı zamanda anne sütü bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcıdır.”

Emzirmenin sadece bebeğin beslenmesini sağlamak için yapılan bir eylem olmadığını ifade eden Dr. Coşkun, en önemli amacının bebeği beslemek olsa da aslında bebek için anneyle ten temasında olmanın, bebeğin kendisini güvende hissetmesini, anneyle duygusal bağ kurmasını sağladığını da sözlerine ekledi.

EMZİRMEK ANNENİN DE SAĞLIĞINI KORUYOR

Emzirmenin anne için de sayısız faydası olduğuna işaret eden Dr. Coşkun, anne sütünün over (yumurtalık) ve meme kanseri riskini azalttığı gibi anneyi osteoporozdan koruduğunu belirtti. Dr. Coşkun, “Aynı zamanda annenin doğum sonrası kilosuna dönmesini kolaylaştırır, rahmin eski boyutuna dönmesine yardımcı olur. Emziren annelerin doğum sonu depresyonun riskinin azaldığını biliyoruz. Emzirmek anneler için anne ile bebek arasında bağı güçlendirir ve anne için doğal sakinleştirici özelliğinden dolayı annede kaynaklanan çocuk istismarı ve ihmaline karşı koruyucudur” dedi.