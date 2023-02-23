Hafta başında iki kere sallanan Hatay'da bir deprem daha

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay bir kez daha sallandı. Saat 18.53'te Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hafta başında 6.4 ve 5.8 ile 2 kere sallanan kentte yine deprem olması vatandaşlarda panik yarattı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan Hatay, sallanmaya devam ediyor. Hafta başında 3'er dakika arayla iki kez sarsılan kentte, bugün bir kez daha deprem oldu.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5 OLARAK AÇIKLADI

AFAD, Defne ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Depremin derinliği 9.76 kilometre olarak belirtildi. Kentte yıkıma dair bir bilgi paylaşılmazken, depremin çok uzun sürmediği öğrenildi.