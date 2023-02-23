Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs Türkü’nün acısı çok büyüktür ve unutulmayacaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybeden çocuklar için duyduğu üzüntüyü dile getirerek taziyelerde bulundu

Ziyarette yağtığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının çok büyük acı yaşadığını, vurgulayan Tatar, duruma bakıldığında bunun bir cinayet niteliğinde olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne başsağlığı dileyen Tatar, her türlü ambargo ve izolasyona rağmen spor müsabakası için Türkiye’ye giden ve hayatlarını kaybeden gençlerin gönüllerin şampiyonu olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türkü’nün acısı çok büyüktür ve unutulmayacaktır” diyen Tatar, yaşanan acı dolu günlerde KKTC‘nin Adıyaman ile özel bir bağ kurulması için gerekenin yapıldığını hatırlattı ve o süreçte orada dirayetli duruşu ile güç katan Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ a da teşekkürlerini sundu.

Tatar, Süleyman Uluçay’ın aile yakınlarının da bu depremde kaybetmiş olmasından dolayı ayrıca başsağlığı ve sabır diledi.

Ersin Tatar hayatlarını kaybedenlerin anısının yaşatılması adına spor salonu, Anıt yapılması gibi konuların en iyi şekilde hayata geçirilmesi için gerekenin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Kıbrıs Türk halkının yaşanan bu acı dolu süreçte çok büyük birlik ve beraberlik içinde olduğunu kaydederek

Adıyamanda oldukları sürede , Cumhurbaşkanı Tatar‘ın, hükümetin ve halkın yardım ve girişimlerini hissettiklerini belirterek teşekkür etti.

İlk günden son güne kadar devlet ve hükümetin varlığını yanlarında hissettiklerini ve güç aldıklarını kaydeden Uluçay, böylesi büyük bir acıyı Gazimağusa’nın 1974 yılında yaşadığını belirterek bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Bundan böyle acilen belediyenin üç önemli görevi bulunduğunu söyleyen Uluçay, bunların; ölenlerin anılarının yaşatılması için gerekenin yapılması, depremden dolayı halkta oluşan tedirginliği gidermek ve kent halkının normalleşmesi için adımlar atmak olarak kaydetti.

Uluçay, gençlerin anılarının yaşatılması için kente yapılacaklar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar ile önümüzdeki günlerde istişare içinde olacaklarını da söyledi.

“Mağusa’mız çok büyük bir acı içerisinde” diye sözlerini sürdüren Süleyman Uluçay, acılı ailelere başsağlığı ve sabır diledi.

Deprem sonrası kente 650 civarında deprem bölgesinden aile geldiğini, şu ana kadar 320 aileye belediye olarak yardımda bulunduklarını ifade eden Uluçay, bu yardımların süreceğini söyledi.

BRT