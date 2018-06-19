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HAKAN ÇAKMAK ANILACAK!

HAKAN ÇAKMAK ANILACAK!

Hakan Çakmak anılacak

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Geçtiğimiz yıl genç yaşta hayatını kaybeden BRT programcılarından, sanat ve edebiyat tutkunu gazeteci Hakan Çakmak, birinci ölüm yıldönümü dolayısıyla Cuma günü anılacak.

Minareliköy’deki mezarı başında saat 17.30’da düzenlenecek anma töreninin ardından, 19.00’da da Yıltan Taşçı’nın anısına düzenlediği fotoğraf sergisi İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde açılacak

Haber Kaynağı: BRTK

 

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