Hakan Çalhanoğlu teklifi açıkladı!

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yarın Inter'le oynayacakları Milano derbisi öncesinde İtalyan basınına konuştu. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusundan flaş bir transfer itirafı geldi.

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yarın San Siro'da Inter'le oynayacakları Milano derbisi öncesinde İtalyan basınının sorularını yanıtladı. Ocak ayında takımdan ayrılabileceğine yönelik tüm dedikodulara rağmen Milan'da kalmaya devam eden 25 yaşındaki sol kanat oyuncusundan flaş bir transfer itirafı geldi.

Devre arasında bazı kulüplerin kendisini istediğini doğrulayan Çalhanoğlu, "Size yalan söylemeyeceğim. Bazı takımlardan teklif aldım. Fakat Milan'da mutluyum. Umarım uzun süre burada kalırım. Tabii ki bu, kulübe kalmış bir şey." ifadelerini kullandı.