Hakan Ural'dan çarpıcı 'Survivor' iddiası!

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde Turabi Çamkıran ile Adem Kılıçcı arasında yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

Hakan Ural, 'Survivor 2018' yarışmasında All Star takımı adına mücadele eden Adem Kılçcı ile Turabi Çamkıran'ın bir daha normalleşme ihtimalinin olmadığını savundu.

'Survivor Panorama' yorumcusu, "Bana ikisinin kavga etmesi olağanüstü normal geliyor. Hiçbir neden de aramıyorum. Bu adamların kitlesi aynı, tarzları aynı. Turabi geçen sezon bol bol Adem izledi. Turabi'ye de bin kişi 'Adem seni taklit ediyor' dedi. Şimdi o adamla aynı takımda. Birbirlerine karşı otomatikman gardları var, önyargıları var" ifadelerini kullandı.