ÜLKER ÇUVALCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Lefke’nin sevilen ismi Ülker ( İlker ) Çuvalcı, dün Lefke’de son yolculuğuna uğurlandı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke bölgesinin sevilen isimlerinden Ülker ( İlker ) Çuvalcı geçtiğimiz gün evinde aniden rahatsızlanarak vefat etmiş ve ölümü bölgede yasa neden olmuştu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Çuvalcı’nın herhangi bir rahatsızlığı olmadığı ve aniden rahatsızlanarak evinde vefat etmesi nedeniyle polis soruşturma başlattı. Ancak geçtiğimiz gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu Çuvalcı’nın kalp krizi sonucu vefat ettiği tespit edildi.

Çuvalcı, dün Lefke Şeyh Nazım Kıbrisi Camisi’nde kılınan Cuma namazından sonra yapılan cenaze töreninin ardından Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.

Çuvalcı’nın cenazesine ailesi, Lefke Kaymakamı, Lefke Belediye Başkanı, bazı siyasiler, arkadaşları ve Lefke bölgesinden vatandaşlar katıldı.

Havadis