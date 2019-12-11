Hamile olan veya hamile kalmaya çalışan kadınlar için çok önemli!

Hamilelikte folik asit ne kadar kullanılmalı?

Folik asit, hamilelik öncesinde ve sürecinde anne adayı için vazgeçilmez bir vitamindir. Düşük, nöral tüp defektleri ve spina bifida gibi folat eksikliği nedeniyle ortaya çıkan doğum kusurlarını önlemek için kullanılan folik asit hamilelikte ne kadar kullanılmalı?

Gebelik sürecindeyken ceninin, sonrasında ise çocuğun ve annenin bedensel ihtiyaçlarını karşılayan folik asit nedir, ne kadar kullanılmalıdır?

FOLİK ASİT NEDİR?

Folat ve folik asit, suda çözünür B vitamininin (B9) formlarıdır. Folat gıdada doğal olarak bulunur ve folik asit bu vitaminin sentetik şeklidir. Folik asit normalde kuru fasulye, bezelye, mercimek, portakal suyu, domates suyu, tam buğday ürünleri, karaciğer, kuşkonmaz, pancar, brokoli, brüksel lahanası ve ıspanak gibi gıdalarda bulunur.

Hamile olan veya hamile kalmaya çalışan kadınlar, düşük ve “nöral tüp defektlerini”, spina bifida (omurganın açık kalması) gibi folat eksikliği nedeniyle ortaya çıkan doğum kusurlarını önlemek için folik asit kullanırlar. Folik asit genellikle diğer B vitaminleri ile birlikte kullanılır.

HAMİLELİKTE FOLİK ASİT NE KADAR KULLANILMALI?

Folik asit kullanımına gebe kalmadan 6-8 hafta önce başlamalı ve gebeliğin ilk 12 haftası boyunca sürdürülmelidir. Günlük 400 mikrogram (0.4 mg) folik asit alımı yeterlidir. Daha önce nöral tüp defektli gebelik öyküsü olanlarda doz 4000 mikrogram / gün (4 mg /gün) olarak planlanan gebeliğin en az 3 ay öncesinden verilmeli ve gebeliğin ilk 12 haftası boyunca aynı dozda sürdürülmelidir. Bu gebelerde tek başına folik asit içeren ilaçlar tercih edilmelidir.

Antikonvülzan alan kadınlarda günlük folik asit alımı 1mg’a yükseltilmeli ve antikonvülzan düzeyleri dikkatle izlenmelidir. Gebe kalmadan önce folik asit kullanmayanlar da, gebelik fark edildiği anda folik asit kullanmaya başlayıp, gebeliğin 3. ayı (12. haftası) bitene kadar sürdürmelidir.