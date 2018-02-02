Hamile sevgilisine 5 milyon liralık bebek jesti!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 6 aylık hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ve doğacak çocuğunu rahat ettirmek için kesenin ağzını açtı. Zekeriyaköy'de yan yana iki villa alıp 5 milyon lira ödedi.

"Oyuncu Özcan Deniz, nikah masasına oturmaya hazırlandığı kendisinden 20 yaş küçük hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı, eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattığı iddiaları ile şu sıralar sohbet konularının top 10'unda ilk sırada yer alıyor. Doğru ya da yanlış, bilmiyorum; ancak Özcan Deniz'in bol bol kulaklarını çınlatanlardan öğrendiğim doğru bir şey var. Baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, müstakbel eşi ve dünyaya gelecek bebeği ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirmiş. Özcan Deniz, kesenin ağzını açıp müstakbel eşi ile yaşamaya başladıkları iki villaya toplamda 5 milyon lira ödemiş.

HER BİRİ 400 METREKARE