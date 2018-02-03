27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Aslanköy yakınlarında dün gece 20:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Tolga Özkıraç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza 37 yaşındaki Cumali Polat yönetimindeki ND 632 plakalı TIR ile PA 953 plakalı Tolga Özkıraç yönetimindeki Adem Kaner ve Kardeşi Ltd'e ait van aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası Tolga Özkıraç ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

27 yaşındaki Tolga Özkıraç, işinden evine döndüğü sırada, Aslanköy-Ulukışla yolu arasında PA 953 plakalı TIR'a çarptı. Çarpma sonucu iki araç sıkışmış şekilde yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kaza sonrası Tolga Özkıraç ağır yaralanırken, TIR Şoförü Cumali Polat ve araçta yolcu olarak bulunan Hasan Kara kazadan yara almadan kurtuldu.

Özkıraç, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti.