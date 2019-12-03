Hamilelerin %5'inde görülüyor!

Gebelik tümörü nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Bir kadının hayatında hamilelik, kardiyovasküler, solunum ve gastrointestinal sistemleri etkileyebilecek çeşitli fizyolojik, anatomik ve hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Bu tür hormonal değişiklikler periodontal hastalıklara yol açabilir ve genel veya lokalize dişeti büyümeleri ile ilişkili olabilir. Bunlardan biri olan gebelik tümörü; Gebelerin ortalama %5’inde ve sıklıkla 2. ve 3. trimestrlarda görülür. Peki, piyojenik granülom yani gebelik tümörü nedir?

İlk kez 1897’de iki Fransız cerrah Poncet ve Dor tarafından tanımlanan gebelik tümörü, iki diş arasındaki diş etinde büyüme olarak kendini gösterir ve bazen aşırı büyümeye bağlı olarak yara ve ağrıya neden olabilir. Peki, gebelik tümörü nedir? Nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

GEBELİK TÜMÖRÜ (PİYOJENİK GRANÜLOM) NEDİR?

Gebelik tümörü, gebelik sırasında dişetinde ortaya çıkan piyojenik bir granülomdur (PG). İlk kez 1897’de iki Fransız cerrah Poncet ve Dor tarafından tanımlandı ve ayrıca epulis gravidarum olarak da bilinir. PG terimi yanıltıcıdır, çünkü lezyon enfeksiyonla ilgisi yoktur ve gerçek bir granülom değildir. Düşük dereceli lokal tahriş, travma veya hormonal faktörler gibi çeşitli uyaranların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Hamilelik tümörü, dişler arasındaki interproksimal dokudaki bukkal (yanak) dişeti üzerinde gelişir. Oral mukozanın bu iyi huylu hiperplastik lezyonu, gebeliklerin% 5’ine kadar görülür. Nadiren 2 cm’den daha büyük bir boyuta ulaşır ve tamamen çıkarılmamışsa tekrarlanma eğilimindedir. Diş eti vakalarının % 70’inde görülür.

GEBELİK TÜMÖRÜ NEDENLERİ

Enfeksiyon, tahriş, yetersiz ağız hijyeni, hormonal değişiklikler veya bazı ilaç türleri gibi faktörlerin yanı sıra predispozan faktörlerin bazıları gebelik tümörünün oluşmasına neden olur.

GEBELİK TÜMÖRÜ TEDAVİSİ

Hamilelik tümörlerine sıklıkla hamile bir kadının vücudundaki hormonal değişiklikler neden olduğu için, bebek doğduktan sonra sıklıkla kaybolurlar. Bununla birlikte, herhangi bir kanama ya da açıklanamayan şişlikle karşılaşırsanız, bir değerlendirme için diş hekiminize başvurmalısınız.

Çoğu durumda, evde bakım rutininizi güçlendirmek ve yumuşak bir diş fırçası kullanmakla birlikte plak ve taşı çıkarmak için yapılan profesyonel bir temizlik, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacaktır. Ciddi semptomlarınız varsa veya şişlik rahatsızlığa neden oluyorsa, diş hekiminiz cerrahi olarak çıkmayı tercih edebilir.

Bu lokal anestezi altında yapılan basit bir prosedürü içerir. Gebelik sırasında tümör çıkarılsa bile vakaların yaklaşık yarısında yeniden geliştiği akılda tutulmalıdır.