Hamitköy’de tel tuzak kuran kişiye yasal işlem uygulandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün Avcılık Federasyonu’na bağlı av koruyucuları tarafından verilen bilgide Hamitköy Barajı’nın güney batı kısmındaki bir tarlada, yaban tavşanlarını yakalamada kullanılan tel tuzakların kurulduğu öğrenilmesi üzerine söz konusu bölgede polis ekipleri ve av korucuları tarafından kontrol gerçekleştirilmiştir.

Yapılan kontrolde, tarla içerisinde, tavşan yakalamada kullanılan 10 adet tel tuzak tespit edilmiş ve tuzaklar polis tarafından emare olarak alınmıştır.

Yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde bahse konu tuzakların, ekili ürünlere zarar verdiği gerekçesi ile E.B.(E-75) tarafından tarlaya yerleştirildiği tespit edilmesi üzerine söz şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT