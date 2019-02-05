Hande Erçel ve Murat Dalkılıç barıştı

Annesini kaybeden Hande Erçel’in zor gününde yanına Murat Dalkılıç koştu. Popçunun desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan oyuncu, eski aşkıyla buzları eritti.

Geçen ay kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'in ölümüyle sarsılan Hande Erçel'e en büyük destek Murat Dalkılıç'tan geldi.

Güzel oyuncu, annesinin ölümünden birkaç ay önce ailesiyle daha çok vakit geçirmek için Dalkılıç'la yaklaşık bir yıllık aşkına nokta koymuştu. Ancak Erçel'le iletişimini koparmayan popçu, Erçel Ailesi'ni sık sık hastanede ziyaret etmişti. Hatta Dalkılıç, cenazede yer alıp Erçel'e destek oldu.

Güzel oyuncu, en zor günlerinde kendisini teselli eden Dalkılıç'la arasındaki buzları eritti. İlişkilerini yeniden gözden geçiren çift, barışma kararı aldı.

'YANINA TAŞINDI' İDDİASI

Hande Erçel'i bir an bile yalnız bırakmayan ünlü popçunun, oyuncunun Ulus'taki evine taşındığı öğrenildi. Şimdilik barışmayı gizleyen ikili, Erçel'in dizi setinin olmadığı zamanlarda İstanbul yakınlarındaki ormanlık alanlarda köpekleriyle yürüyüşe çıkıp stres atıyor.