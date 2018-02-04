Hande Erçel'e büyük şok! Ti'ye aldılar

Hande Erçel'in başrolünü Tolgahan Sayışman ile paylaştığı StarTV'deki 'Siyah İnci' dizisi geçtiğimiz günlerde final yapma kararı almıştı. Dizinin reytinglerde yaşadığı çöküş Hande Erçel'in oyunculuğuna bağlandı.

Hande Erçel’in başrolünü Tolgahan Sayışman ile paylaştığı ‘Siyah İnci’ isimli dizinin yapımcısı geçtiğimiz günlerde final yapacaklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dizinin reytinglerde yaşadığı çöküş Hande Erçel’in oyunculuğuna bağlandı. Hatta 24 yaşındaki oyuncuya ‘Hande Reçel’ lakabı takıldı.

SOSYAL MEDYADAN AĞIR YORUMLAR YAPILDI

Bazı sosyal medya hesapları Hande Erçel’in bir türlü ağlayamadığı, bayılamadığı, olaylar karşısında tepki veremediği sahneleri paylaşıp ağır yorumlar yaptı.

HANDE ERÇEL’İ Tİ’YE ALDILAR

2017’nin en iyi kadın oyuncusu seçildiği dönemde de pek çok eleştiri alan ve usta oyuncu Demet Akbağ tarafından da eleştirilen Hande Erçel, dizisi final yapınca yeniden sosyal medyanın diline düştü. Erçel’e “Oyunculuk eğitimi almalı” tweetleri yağdı.