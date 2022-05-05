Hasipoğlu:CTP ve HP ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik
Hasipoğlu:Hükümetin istifasından sonra faklı alternatifleri değerlendirmek üzere bugün CTP ve HP ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik
A+A-
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümetin istifasından sonra faklı alternatifleri değerlendirmek üzere, bugün, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hasipoğlu, yarın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapılacak ziyaretten sonra, UBP’nin yetkili kurullarında değerlendirmelere başlayacaklarını kaydetti.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.