Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Hasipoğlu:CTP ve HP ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik
Hasipoğlu:CTP ve HP ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik

Hasipoğlu:CTP ve HP ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik

Hasipoğlu:Hükümetin istifasından sonra faklı alternatifleri değerlendirmek üzere bugün CTP ve HP ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik

A+A-

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümetin istifasından sonra faklı alternatifleri değerlendirmek üzere, bugün, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hasipoğlu, yarın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapılacak ziyaretten sonra, UBP’nin yetkili kurullarında değerlendirmelere başlayacaklarını kaydetti.

BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.