Hasipoğlu:CTP ve HP ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümetin istifasından sonra faklı alternatifleri değerlendirmek üzere, bugün, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hasipoğlu, yarın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapılacak ziyaretten sonra, UBP’nin yetkili kurullarında değerlendirmelere başlayacaklarını kaydetti.

BRT