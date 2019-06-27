HASPOLAT-TAŞKENT YOLUNDA TAMİRAT BAŞLADI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Haspolat-Taşkent Yolu’nda meydana gelen çökme ve bozulmaların tamiratına başladı. Haspolat Çemberinden Taşkent’e kadar olan bölümde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 110 tol asfalt serimi yapıldı.

Bu arada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun Haspolat Çemberine kadar olan kısmı ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Gönyeli Çemberinden Yılmazköy kavşağına kadar olan kısmı için açılan bakım onarım ihaleleri tamamlandı. Bu güzergahlardaki bakım onarım çalışmaları, yer teslimlerine müteakip başlayacak.