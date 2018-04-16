HASPOLAT'TA İŞ KAZASI!

Haspolat’ta meydana gelen iş kazasında 29 yaşındaki genç yaralandı

Haspolat’ta ağıllar bölgesinde, NUS isimli inşaat şirketi tarafından menfez çalışması yapılan inşaatta çalışmakta olan Ali Çobanoğlu üç metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.

Haspolat ağıllar bölgesinde, dün saat 08:30 sıralarında, NUS isimli inşaat şirketi tarafından menfez çalışması yapılan inşaatta çalışmakta olan 29 yaşındaki Ali Çobanoğlu kalıp söktüğü sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık üç metre yükseklikten toprak zemine düştü. Ali Çobanoğlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.