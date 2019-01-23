Hastane parasını bile ödememiş!

Önceki akşam "Üçüncü Türden İlişkiler" adlı oyunu eşi Pınar Dura ile izlemeye gelen Cem Özer, Sinan Çetin'e sert çıktı

Sinan Çetin’in yönettiği ‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında rol gereği çukura atladığı sahnede sağ ayağı üç yerinden kırılan, Afyon’da geçirdiği kaza sonrası oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki Cem Özer, ünlü yönetmene dava açacağını söyledi...

İşte Cem Özer'in isyanı:

"Sinan Çetin’le mahkeme süreciyle uğraşacağız. Sigortayı geçtim, hastanenin parasını bile ödemedi. Üzerine düşen ve yerine getirmesi geren şeyleri yapmadığı için belli bir bedeli olması gerekiyor, bir ceza yani.

'KENDİSİ PARAYI ÇOK SEVDİĞİ İÇİN SÖYLÜYORUM...'

Nasıl ki kırmızı ışıkta geçerseniz ceza öderseniz. Bu da kırmızı ışıktan geçmekten daha önemli. Kendisinin filminden çıkmam bana bir şey kaybettirmez ama kendisi parayı çok sevdiği için söylüyorum. Oldukça büyük para kaybedecek. Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek.

'SİNAN'IN ZORLAMASIYLA AYAĞIMI KIRDIM'

Beni hastanede ziyaretime geldi. Sırf ne zaman çıkacağım ve filmine devam edeceğimi öğrenmek için. Bana aracılar koyup, onu aramamı bekliyor. Onun beni araması gerekiyor. Ben ip atlarken ayağımı kırmadım ki. Sinan’ın sahnesinde, Sinan’ın zorlamasıyla ayağımı kırdım. Gerekli önlemleri almadığı için bu duruma düştüm. Kamuoyunda benden özür dilemesi ve bir daha hiçbir emekçiye böyle davranmayacağı yönünde garanti verirse barışırım onunla."