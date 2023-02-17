Hatay'daki yemek videolarıyla ünlenmişti... Günlerdir enkaz altında bulunan Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. Dilan Polat da açıklamasında "Melek ve Umut varmış yanında cenazeler çıkarılıyormuş" dedi. CZN Burak da acı haberi doğruladı. Taha Duymaz daha 19 yaşındaydı...

Deprem faciasının ilk gününden itibaren göçük altında bulunan genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Hatay'da halasının evinden büyük depreme yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber geldi. Taha Duymaz, kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı.

TAHA DUYMAZ'IN VEFAT HABERİNİ YAKIN ARKADAŞI PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın vefat haberini yakın arkadaşı Ragip Narin paylaştı. "Başımız sağ olsun" paylaşımı yapan Narin günlerdir enkaz çalışmalarını takip ediyordu.

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