Cypfruvex’ten limon üreticilerine duyuru
Cypfruvex’ten limon üreticilerine duyuru
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Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) limon üreticilerine duyuru yaptı
2022-2023 narenciye sezonunda limon ürününü serbest piyasada paketleme kalitesinde değerlendirememiş üreticilere yapılan duyuruda, üreticilerin ellerindeki limon ürününü bir an önce Cypfruvex’e kaydettirerek sözleşmelerini imzalamaları gerektiği bildirildi
Sözleşmenin imzalanması sonrası limon hasadına başlanacağı, tüm limon ürünlerinin sıkmada değerlendirilerek, dalında fiyat verileceği ifade edildi
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