Hatice ağlama krizine girdi

Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açarak tepki çeken ve modacıyla birbirine giren Hatice, Kanal D'deki '2. Sayfa'ya verdiği röportajda ağlama krizine girdi

Şarkıcı Hatice, geçen hafta modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyuma çıkarak kalçasını gösterdi. Hareketinden dolayı tepki çeken Hatice, Muammer Ketenci'nin kalçasını göstereceğini bildiğini söyleyince ikili arasında gerginlik tırmandı.

Dün '2. Sayfa'nın haber müdürü Asiye Acar'a röportaj veren Hatice, annesi hakkında kötü yorumlar yapıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

"GÜZEL BİR İŞ OLDU İKİMİZ DE EKMEĞİNİ YEDİK"

Hatice, başta Muammer Ketenci olmak üzere kendisini eleştirenlere şöyle seslendi:

"Provalarda ben bu hareketi yapacağımı söyledim. Muammer kendine gel. Artık kıvırıyorsun. Güzel bir iş oldu sen de kaymağını yiyiyorsun ben de... Kaç yaşında adamsın 'Benim Hatice'ye ihtiyacım yoktu' diyorsun, beni neden defilen de çıkarıyorsun? Hatice 'Yıktın ortalığı' dedi. Sizin ananız, bacınız yok mu? Yatağın içinde dört döndüm. Bu ülke neler neler gördü. Bir ben açtığım için mi bu kadar ağır geldi size.

''ANNEM BENİMLE KONUŞMUYOR''

Annesine kötü yorumlar yapıldığını söyleyen Hatice, gözyaşlarına hakim olamayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Benim anneme ana avrat küfür ettiler. Bir anneye küfür ediyorsunuz. Ben mesajları okuyunca yatağın içinde dört döndüm. Bir ben açtığım için mi ağır geldi size bu hareketi yaptığım için ben ve ailem namussuz ve şerefsiz mi olduk. Annem benimle konuşmuyor, bana yemek yediği tepsisini bile vermiyor.

Bizim halkımız ne zaman bu kadar kötü oldu. Ben kocasız bir kadınım. Benim annemin de kocası yok. Vermek istediğim sadece bir mesajdı. Siz anca benim kalçama hesap açarsınız. Ahlaksız dediğiniz videoları izlersiniz ama ahlaksız ben olurum. "