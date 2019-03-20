Pınar Altuğ’dan takipçisine yanıt...

Pınar Altuğ’dan takipçisine dövme yanıtı

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden kendisine yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı.

Çocuklar Duymasın adlı dizide izlediğimiz oyuncu Pınar Altuğ, geride bıraktığımız akşam arkadaşı modacı Deniz Berdan’ın defilesini izledi. Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen defilede boy gösteren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından gecede çekilmiş bir de selfiesini paylaştı.

Bu karenin altına çok sayıda yorum alan Altuğ, içlerinden bir tanesine tepki göstermeden duramadı. Fotoğraf çekilirken görüntünün ters döndüğünü fark edemeyen bir takipçisi normalde Pınar Altuğ’un sağ kolunda bulunan dövmesi hakkında: “Beynim durdu nasıl sol kol ya!” şeklinde bir yorumda bulundu. Pınar Altuğ görüntünün döndüğünü fark edemeyen takipçisinin bu yorumuna kayıtsız kalamamış olacak ki o da kendisine bu yorumu yapan takipçisine: “Bugünlük dövmeyi sol koluma geçirmişim demek ki” yanıtını verdi.