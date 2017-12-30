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Hatice'ye Ahlaksız Teklif!

Hatice'ye Ahlaksız Teklif!

Utanmaz iş adamı!

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Hatice'ye ahlaksız teklif! 100 bin dolar önerdi

Şarkıcı Hatice, geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s AVM'de arkadaşlarıyla yemekteydi.

Çıkışta kürküyle görüntülenen Hatice, "Kürk bana eski sevgilimden kaldı. Her yeri gerçek değil sanırım. Hayvan severler kızmasın lütfen" dedi.

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Son dönemde sosyal medyada yaşanan taciz ve çirkin tekliflere kendisinin de çok sık maruz kaldığını belirten ünlü şarkıcı, "Bir sürü mesaj yazanlar var. Dubaili bir iş adamı yazmıştı, bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. 'İki gün buyurun misafirim olun' dedi.

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Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlar da devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar" dedi.

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