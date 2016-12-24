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HAVA KİRLİLİĞİ TEHLİKESİ GEÇTİ!

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HAVA KİRLİLİĞİ TEHLİKESİ GEÇTİ!
Kimyasal Tehlike!

İnsan sağlığını tehdit eden hava kirliliğine de yol açan yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Başkent Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Devlet Laboratuvarı’nda önceki akşam çıkan yangında, analizlerde kullanılmak üzere depolarda tutulan çok miktarda kimyasal ve solüsyon yandı; bina hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin ve hasarın tespiti için çalışmalar sürüyor. Laboratuvarda hasar gören cihazların tamiri için ise Türkiye’den uzmanlar getirilecek.

“ŞU ANDA TEHLİKE YOK”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, önceki akşam özellikle solunum zorluğu yaşayanlarla astım hastalarının sokağa çıkmaması için yaptıkları uyarının kalktığını, havadaki kirliliğin yağmur ve fırtınayla temizlendiğini ve şu anda tehlike olmadığını söyledi. Sucuoğlu, Küçük Kaymaklı, Yenişehir, Kızılbaş, Göçmenköy ve Taşkınköy bölgesinde, hava kirliliği yaratan yangın nedeniyle tedbir amaçlı uyarı yaptıklarını belirtti.

“TAMİR İÇİN TC’DEN UZMANLAR GELECEK”

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Sucuoğlu, yangının nedeninin belirlenmesi için polis soruşturmasının sürdüğünü, zarar gören aletlerin tamiri için Türkiye’den uzmanlar geleceğini ifade etti. Saat 19.00 sıralarında başlayan yangının saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına geçildiğini kaydeden Faiz Sucuoğlu, yeniden alevlenme riski bulunan kimyasallar ve sıvılara karşı sabaha kadar nöbetçi ekip görevlendirildiğini belirtti.

“HASTANEYE BAŞVURAN OLMADI”

“En büyük sıkıntı 19.00-21.00 arasındaydı çünkü o sırada yoğun duman vardı. İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri maskeli ve oksijen tüplü şekilde müdahale etti ancak hastaneyi de her koşulda hazır tuttuk, yangın yerine 2 ambulans geldi” diyen Bakan Sucuoğlu, yangına müdahale edenlerden veya vatandaşlardan hastaneye başvuran olmadığını söyledi. Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının ambarda çıktığının kesin olduğunu, çıkış nedeninin polis soruşturmasının tamamlanmasıyla belirleneceğini ancak kendi tahmininin, elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Laboratuvarın depolarında ciddi hasar olduğunu, kimyasalların, solüsyonların yandığını; birinci katta ve birkaç başka bölümde de hasar bulunduğunu anlatan Bakan Sucuoğlu, Türkiye’den alınan ve hasar gören bazı aletlerin tamiri için ilgili firmalardan uzmanların getirtileceğini açıkladı.

“UCUZ ATLATILDI”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Yine de ucuz atlatıldı diye düşünüyorum” dedi. Devlet Laboratuvarı’nın hizmetlerinin bir süre aksayacağını, bazı bölümlerin devre dışı kalacağını kaydeden Sucuoğlu, ancak hasarı giderip laboratuvarı hızla yenileyeceklerini; yeni aletlerin büyük kısmının kurtulduğunu belirtti. Sucuoğlu, ihaleyle aldıkları ancak henüz teslim alınmamış bazı aletler de bulunduğunu kaydederek “Siparişler var, henüz iyi ki gelmemişler” dedi.

Star Kıbrıs

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