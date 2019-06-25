HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Kıbrıs, hava durumu, 25 Haziran 2019, Meteoroloji Dairesi
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