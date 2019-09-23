Havasızlık bebeğinize kabus yaşatabilir!

Bebeklerde pişik neden olur, nasıl geçer? İşte pişik tedavisi…

Pişik sorunu tüm bebeklerde yaşanabilen cilt sorunudur. Özellikle hassas cilt yapısına sahip olan bebeklerde sıklıkla görülen pişik sorunu bebeklerde huzursuzluğa yol açabiliyor. Oluşan pişikler ciltte kızarma, deride dökülme ve bazen de hafif kanama ile kendini gösterebilir. Peki, bebekler neden pişik olur, nasıl geçer? İşte pişik tedavisi…

Pişikler bebek bezlerinin sık sık değiştirilmemesi, cildin hava almaması ve hijyen eksikliğinden dolayı oluşmaktadır. Bebeğin canının yanmasına neden olan bu pişikler bebeğin uyku problemleri yaşamasına neden olabiliyor. Ek gıdaya geçen bebeklerde de sıklıkla pişik problemi yaşanmaktadır. Pişik sorununu ortadan kaldırmak için bebeklere özel hazırlanmış pişik kremleri bulunmaktadır. Ancak etkili olan bu kremler bile yeteri kadar işe yaramayabilir. Geçmeyen ve sürekliliği devam eden bu pişikler günden güne artabilir ve bebeğin huzursuz olmasına neden olabilir. Bebeğin altının pişik olduğu dönemlerde ıslak mendil kullanmak acı verici olabilir. Bebeğinin altını yalnızca su ile yıkamak ve altını kuru tutmak gerekir. Bebek için kullandığınız bebek bezinin pişiğe yol açmadığından emin olmalısınız. Tüm bunlara rağmen geçmeyen pişik sorununuz var ise bitkisel yöntemler ile de pişiğin verdiği hasarı ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik içeriğinin doğal olmasından ötürü bebeğinize asla zarar vermeyecektir. Peki, pişik tedavisi nasıl yapılır? Bitkisel yöntemler ile pişiklerden kurtulma yolları…

PİŞİK NASIL GEÇER?

* Zeytinyağı, E vitamini yağı, badem yağını pişiklerin üzerine hafifçe sürebilirsiniz. Özelikle zeytinyağını hafifçe ısıtın ve bir kabın içerisine koyun. Bebeğin pişik olduğu dönemlerde hakiki zeytinyağını gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

* Bir diğer yöntem ise 1 damla gül yağı ile şeftali yağını inceltin ve bebeğin pişik bölgelerine sürün.