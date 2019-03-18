Hayatımın şokunu yaşıyorum!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasının 27'nci bölümünde gerçekleşen ada konseyinde, dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında eleme adayı olan isimler söz aldı.

TV8'de yayınlanan 'Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde Türk takımından 3 yarışmacı eleme potasına girdi.Eleme potasına ada oylaması ile giren ilk isim Atakan, dokunulmazlık oyununu kadınlarda kazan Büşra'nın verdiği isim Hakan ve erkeklerde dokunulmazlık sahibi Yusuf'un verdiği isim ise Bora oldu. Eleme potasına giren isimlerden olan Atakan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Gerçekten şoktayım. Sakatlıktan döndüm, yaklaşık 10 gündür yarışmadım. Ben bu takım için sakatlandım. Ciddi sakatlık geçirdim. Ama sonuç ne olursa olsun vazgeçmemek için geldim. Gidebilirim, kalabilirim. Sonuna kadar hayallerim için ne gerekiyorsa yapacağım. Sevenlerimin desteğine çok ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.