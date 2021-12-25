Hayvanat bahçesinde panik: 9 kurt kaçtı

Fransa'da eleştirilere hedef olan bir hayvanat bahçesindeki kurt sürüsünün kaçması büyük panik yarattı.

Fransa’da bir hayvanat bahçesinin, 9 kurdun ziyaret saatleri sırasında tutuldukları alandan kaçması nedeniyle geçici olarak kapatıldığı ortaya çıktı.

Montredon-Labessonnie bölgesindeki Trois Vallées Hayvanat Bahçesi’nde geçen hafta sonu yaşanan olayda, kurtların güvenliği aşıp çitten tırmandıkları, ancak hayvanat bahçesi dışına çıkmadıkları kaydedildi.

AFP haber ajansına konuşan bir yetkili, “tehlikeli davranışları” nedeniyle kurtlardan dördünün vurularak öldürüldüğünü, diğerlerinin de hayvanat bahçesinde tutuldukları alana geri götürüldüklerini belirtti.

Yetkili, olay sırasında hayvanat bahçesinde çok sayıda insan olmadığını ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

BAKAN KAPATILMASINI İSTEMİŞTİ

Hayvanat bahçesinin sahibi Sauveur Ferrara ise, kurtların yeni getirildiğini ve olay sırasında hayvanat bahçesinin hızla tahliye edildiğini kaydetti.

600'den fazla hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi, sık sık tepkilere hedef oluyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili, ekimde yaptığı açıklamada hayvanların sağlığı için hayvanat bahçesinin kapatılmasını istemişti.

Ancak mahkeme, bakanın talebini reddederek hayvanat bahçesinin açık kalmasına karar vermişti.

sözcü.com.tr