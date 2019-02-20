Hazal Kaya hakkında şok iddia!

14 gün önce oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya'nın hamile olduğu iddia edildi.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Şimdilerde rol aldığı dizide hamile rolünü oynayan Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğu iddia edildi. Hamilelik haberini duyuran gazeteci Bilal Özcan, "Yakın arkadaşımdan öğrendim çifti tebrik ederim" dedi.