Hazal Kaya: Zayıf ve güzel olduğu için başarılı algısı klişe ve yanlış

Uzun bir aradan sonra 'Benden Ne Olur?' adlı film ile setlere dönen ve yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Hazal Kaya, bir dergiye verdiği röportajda kullandığı ifadelerle sektörün kadın oyunculara bakışını bir kez daha gündeme getirdi.

Meslektaşı Ali Atay ile yaptığı evlilikten Fikret Ali adlı bir erkek çocuk sahibi olan ve doğum sonrası başlayan karantina süreci nedeniyle uzun bir süredir evinde olan Hazal Kaya, bir film projesi ile suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor.

Kaya, film koşturmaları içerisindeyken Elle dergisine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Kilolu kadınların sektörde çektiği zorluklara değinen Hazal Kaya dikkat çekici sözler sarfetti.

“Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum” diyen Hazal Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor” dedi.

Hazal Kaya Elle dergisine çok samimi açıklamalarda bulundu. Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!' dedim. Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu.

Hazal Kaya şunları söyledi:

*Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu.

*Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş… Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası

Kaynak: Sozcu.com.tr