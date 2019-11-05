Hazal Kaya'dan yangınla ilgili açıklama...

Doğumuna yaklaşık bir ay kalan Hazal Kaya, Zekeriyaköy'deki evinin bodrum katında çıkan yangın sonrası korku dolu anlar yaşadı. Kaya, evinde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Magazin programlarına yansıyan yangın haberi sonrasında yakınlarından ve sevenlerinden çok sayıda mesaj alan karnı burnunda oyuncu Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Yangın haberini doğrulayan ve evinin bodrum katında ufak çaplı bir yangın çıktığını söyleyen Hazal Kaya, merak edenler için kendisinin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Güzel oyuncu yaşadıklarıyla ilgili olarak şu satırları paylaştı: