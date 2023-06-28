Hemşireler ve Ebeler Sendikası, bayram boyunca “ek mesaiye kalmama” eyleminde

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle yaptığı 2 günlük uyarı grevinin ardından bugün “ek mesaiye kalmama” eylemi başlattı. Eylem, dört günlük bayram tatili boyunca sürecek.

TAK’a konuşan KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Bugün itibarıyla bayram süresince ek mesaiye gitmeme kararı aldık. Ancak bunu zorunlu tutmadık. İsteyen üyelerimiz ek mesaiye gidebilir” dedi.

“Haklı talebimiz olduğuna inanıyorum” diyen Özgöçmen, kamu çalışanlarına arife gününün idari tatil verildiğini ama vardiya usulüyle çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme getirilmediğini belirtti.

Özgöçmen, “7 saatlik bir fark oluşacaktı… Bunu her seferinde yapmaları bizi rencide etti ve iki günlük uyarı grevi kararı aldık. Bayram süresince de ek mesaiye kalmama kararı aldık, ancak bunu üyelerimiz için zorunlu kılmadık” şeklinde konuştu.

İbrahim Özgöçmen, “Biz devletin hükümet edenlerin bizlerden çaldıkları saati yaptığımız 2 günlük uyarı greviyle üyemize iade ettik. Akabinde bayram tatili süresince ek mesaiye geleme kararımızla da üyelerimize tatil yapabilecekleri söyledik” dedi.

BRT