Hepsini satıp yenisi aldı!

Arabalarının hepsini sattı, yenisini aldı.

Popçu Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin'le Arnavutköy'de görüntülendi.

Bir mekan çıkışı eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte objektiflere yakalanan Berkay, yeni satın aldıkları Bentley marka araçları hakkında konuştu.

Yaklaşık değeri 2 milyon 200 bin TL olduğu iddia edilen araç için Berkay, "Diğer araçlarımızı satıp, bu aracımızı aldık. Allah herkese nasip etsin" açıklamasında bulundu.