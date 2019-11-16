Doğum kilolarından eser kalmadı!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, ekim ayında ilk bebeği Kuzey'i dünyaya getirmişti. Berfu Yenenler 38 günde doğum kilolarından kurtuldu.

2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız (24) haziranda Eser Yenenler ile (35) ile nikah masasına oturmuş, 6 Ekim’de oğlu Kuzey’i kucağına almıştı.

Hamilelik döneminde 13 kilo alan taze anne, formuna kavuştu.

Nasıl zayıfladığını da şöyle anlattı:

'İnanamıyorum'

“Eski halime döndüğüme inanamıyorum. Her gün bir saat yürüyüş ve kick boks yapıyorum. Kuzey doğalı 38 gün oldu, 11 kilo zayıfladım. 3-4 kilo daha vermek istiyorum.

'Bu yaz görüşürüz'

Artık bu hafta itibarıyla da fonksiyonel antrenmanlara başladım hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun. 3-4 kilo daha vermek istiyorum".