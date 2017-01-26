Herşeyini Satışa Çıkardı!

Gülben Ergen elinde ne varsa satışa çıkardı...

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un bugünki yazısında Gülben Ergen'le ilgili çok önemli iddialara yer verdi. Üç ay önce 1.5 milyon lira yatırdığı Dadı Mutfak isimli lokantayı, Arda Turan ve ortağı Cemal Sarıhan'a devretmeye çalıştığı konuşulan Gülben Ergen'in şimdi de yazlığını ve kışlığını de satıyor.

Lokantasından sonra evlerini de satışa çıkardı!

Geçen ay televizyoncu Erhan Çelik ile olan iki yıllık evliliğini noktalayan Gülben Ergen'in özel hayatından sonra iş hayatında da çalkalanmalar var! Kulislerde; Gülben Ergen'in üç ay önce 1.5 milyon lira yatırdığı Dadı Mutfak isimli lokantayı, Arda Turan ve ortağı Cemal Sarıhan'a devretmeye çalıştığı konuşuluyordu. Ergen'in ticareti beceremediği için yemek işinden çıkmaya çalıştığını düşünmüştüm. Ancak Gülben Ergen'in sadece lokantasını değil, evlerini de satışa çıkardığını öğrendim.

YAZLIĞINI-KIŞLIĞINI SATIYOR

Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'da satın aldığı Royal Residence Sitesi'ndeki villasını 1 milyon 400 bin liraya, İstanbul Nişantaşı'ndaki dairesini de 900 bin liraya satması için emlakçısına talimat vermiş. Ergen, gayrimenkullerinin bir an önce satılması için emlakçısının çalışmasıyla yetinmeyip eşe dosta da haber salmış. Bu arada Etiler'de ofis olarak kullandığı, Çocuklar Gülsün Diye ve 'Dadı'nın işlerini yürüttüğü daireyi de boşaltmış. Bu dairesini de aylık 8 bin liradan kiraya çıkarmış.

Gülben Ergen ya nakite sıkıştı, ya da başka planları var; yakında anlarız...