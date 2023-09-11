Hırsızın peşinden koştu... Yakalayıp etkisiz hale getirdi

Brezilya’da her yıl düzenlenen “En İyi Kalça” yarışması Miss BumBum’un kraliçesi Katiuska Glesse aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca ile sosyal medyada gündem yarattı. Brezilyalı model Rio de Janeiro’da hırsızlık yapan bir adamın peşinden koşarak yakalayıp etkisiz hale getirdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Brezilyalı Miss BumBum güzeli Katiuska Glesse eşyalarını çalan hırsızın peşinden koşarak herkesi şaşırttı. Hırsızı suçüstü yakalayan Glesse adamı bacaklarının arasında sıkıştırarak etkisiz hale getirdi. Yoldan geçen bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Glesse’in hırsıza “Eşyalarım nerede” diyerek bağırdığı duyuldu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntülerin sosyal medyada viral olması üzerine Glesse’in Instagram hesabını dondurması dikkatlerden kaçmadı. Polis soruşturmanın devam edip etmediğine ya da adamın tutuklanmasına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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