Ufak çocuk, doğum gününde 2.95 karatlık elmas buldu

ABD'de yaşayan küçük çocuk, doğum günü hediyesini milli parkta kendi buldu.

Aspen Brown ve ailesi, Arkansas'taki Murfreesboro kentinde yer alan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na 1 Eylül'de gitti. Yedinci doğum gününü kutlayan çocuk etrafta dolaşırken 2.95 karatlık elmas buldu.

Babası Luther Brown o anları, "Bana koşarak 'Baba, baba! Bir tane buldum' dedi" ifadesiyle anlattı.

Eyalet Parkı'ndan yapılan açıklamada ufak çocuğun, martta bulunan 3.29 karatlık elmastan sonra en büyük keşfi yaptığı bildirildi.

"Brown, babası ve büyükannesiyle doğum gününü kutlamak için parkı ziyaret etmişti. Arama bölgesinin kuzeydoğu tarafından uzanan bir patikada bezelye boyutunda, değerli bir taş buldu" ifadeleri kullanıldı.

Park görevlilerinden Waymon Cox, elması şöyle niteledi:

Son yıllarda gördüğüm en güzel elmaslardan biri. Aspen'in elması kahverengiyle altın renginde ve ışıl ışıl parlıyor.

Parkın açıklamasında her gün bir ya da iki ziyaretçinin elmas bulduğu da ifade edildi. Bir çiftçinin arazideki değerli taşları görmesiyle keşfedilen alanda bugüne kadar 75 bini aşkın elmas çıkarıldığı bildirildi.

15 hektarlık alanda ziyaretçiler de hazine arayabiliyor. Ancak profesyoneller dahi genelde .05 ila .20 karatlık elmaslar bulabiliyor.

Amerika Gemoloji Enstitüsü'nde çalışan bilim insanı Aaron Palke, o bölgede bu taşın bulunabilmesinin "son derece nadir" gerçekleşebileceğini söyledi.

Park çalışanlarından Caleb Howell'sa ağustosta toprak kaymasına karşı bir çalışma yapıldığını ve bu değerli taşın o sırada gün yüzüne çıkmış olabileceğini belirtti.

Independent Türkçe, CNN, New York Post