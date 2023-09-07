Hristodulidis Guterres’ten ortak görüşme ayarlamasını talep etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bu sabah yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdiğini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ortak görüşme ayarlaması talebinde bulunduğunu söyledi.

Fileleftheros’un internet sayfasında yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdiğini ve mektupta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ortak görüşme ayarlamasını talep ettiğini açıkladı.

Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan, Türk mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşme ve Ankara’nın mesajları konusunda bilgi alıp almadığının sorulması üzerine ise, “Yunan bakandan bilgi aldığı, bir beklentinin oluştuğu ancak her şeyin koşullara göre belli olacağı” yanıtını verdi.

Hristodulidis ayrıca, Guterres’le 22 Eylül Cuma günü görüşeceğinin de kesinlik kazandığını açıkladı.

TAK