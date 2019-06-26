HRİSTOFYAS'A SON VEDA

Rum halkı, Rum Yönetimi eski Başkanı Hristofyas’a gözyaşları içerisinde veda etti

Rum halkı, geçtiğimiz Cuma günü ölen Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’a veda etti.



Hristofyas’ın naaşı, önce PEO’nun (Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu) Güney Lefkoşa’daki merkezinde katafalka kondu.



Halk, saat 09:00’dan itibaren Hristofyas’ın naaşının önünden geçip saygı duruşunda bulundu. Hristofyas’ın naaşı, saat 15:00’e kadar katafalkta kaldı.





Daha sonra Hristofyas için öğleden sonra saat 17:00’de Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde cenaze töreni düzenlendi.





Hristofyas’ın ailesi, cenazenin yapılacağı kilisede 16.00-17.00 saatleri arasında ise taziyeleri kabul etti.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Hristofyas’ın cenazesine katılmak için dün saat 14:00’de Ada’ya geldi.





Çipras, saat 15.50’de AKEL merkez binasına giderek taziye defterini imzaladı.



