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HRİSTOFYAS'A SON VEDA

HRİSTOFYAS'A SON VEDA

Hristofyas’a gözyaşları içerisinde veda...

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Rum halkı, Rum Yönetimi eski Başkanı Hristofyas’a gözyaşları içerisinde veda etti

Rum halkı, geçtiğimiz Cuma günü ölen Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’a veda etti.
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Hristofyas’ın naaşı, önce PEO’nun (Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu) Güney Lefkoşa’daki merkezinde  katafalka kondu.

Halk, saat 09:00’dan itibaren  Hristofyas’ın naaşının önünden geçip saygı duruşunda bulundu. Hristofyas’ın naaşı, saat 15:00’e kadar katafalkta kaldı.

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Daha sonra Hristofyas için öğleden sonra saat 17:00’de Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde cenaze töreni düzenlendi.

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Hristofyas’ın ailesi, cenazenin yapılacağı kilisede 16.00-17.00 saatleri arasında ise taziyeleri kabul etti.

Yunanistan  Başbakanı Aleksis Çipras, Hristofyas’ın cenazesine katılmak için dün saat 14:00’de Ada’ya geldi.

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Çipras, saat 15.50’de AKEL merkez binasına giderek taziye defterini imzaladı.

 

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