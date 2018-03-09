Hülya cahil geldi cahil gidiyor!
Hülya Avşar’ı yine topa tuttu.
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Deniz Akkaya “Erkek çalışsın, kadın çocuklarını büyütsün” diyen Hülya Avşar’ı yine topa tuttu.
Deniz Akkaya “Erkek çalışsın, kadın çocuklarını büyütsün” diyen Hülya Avşar’ı yine topa tuttu: “Cahil geldi cahil gidiyor! Ben onun konuşmalarını yorumlamaktan sıkıldım. Ortaya bir şey atıp magazin basınına düşmek iş değil. Kötü örnek oluyor.”
Etiketler : Deniz Akkaya, Hülya Avşar, topa tutma
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