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Hülya cahil geldi cahil gidiyor!

Hülya cahil geldi cahil gidiyor!

Hülya Avşar’ı yine topa tuttu.

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Deniz Akkaya “Erkek çalışsın, kadın çocuklarını büyütsün” diyen Hülya Avşar’ı yine topa tuttu.

Deniz Akkaya “Erkek çalışsın, kadın çocuklarını büyütsün” diyen Hülya Avşar’ı yine topa tuttu: “Cahil geldi cahil gidiyor! Ben onun konuşmalarını yorumlamaktan sıkıldım. Ortaya bir şey atıp magazin basınına düşmek iş değil. Kötü örnek oluyor.”

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