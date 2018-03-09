Hülya cahil geldi cahil gidiyor!

Deniz Akkaya “Erkek çalışsın, kadın çocuklarını büyütsün” diyen Hülya Avşar’ı yine topa tuttu.

Deniz Akkaya “Erkek çalışsın, kadın çocuklarını büyütsün” diyen Hülya Avşar’ı yine topa tuttu: “Cahil geldi cahil gidiyor! Ben onun konuşmalarını yorumlamaktan sıkıldım. Ortaya bir şey atıp magazin basınına düşmek iş değil. Kötü örnek oluyor.”