İÇ ÇAMAŞIRIYLA ESRARA 1 AY HAPİS!

1 ay hapis!

İç çamaşırında 20 tane uyuşturucu hap getirdi, bir ay hapislikle kurtuldu.

Çiğdem Aydın

İç çamaşırına gizlediği 20 uyuşturucu hap ile ülkeye giriş yaptığı esnada narkotik detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesi ile yakalanan sanık Tarık Bulut’un cezası belli oldu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı. Sanığı 1 ay süreyle hapse mahkûm eden ağır ceza heyeti, sanığın ifade verip polise yardımcı olmasını ve adaletin erken tecellisine katkıda bulunmasını lehine hafifletici etken olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Kararda, 16 Kasım'da saat 21.10'da Ercan Havaalanı'nda muhaceret işlemlerini yaptırmak için bekleyen 36 yaşındaki sanık Tarık Bulut'a narkotik köpeğinin tepki vermesiyle yapılan üst aramasında iç çamaşırında şeffaf naylona sarılı 20 adet uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi. Uyuşturucu suçlarının yaygın oluşuna dikkati çeken ağır ceza mahkemesi heyeti, bu tür suçları işleyen kişilere hapis cezası verilmesinin uygun olacağını belirtti. Heyet, sanığı 20 uyuşturucu hap ithal ve tasarruf suçlarından 1 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs’a 19 Kasım 2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada narkotik dedektör köpeği Zeyna’nın tepki vermesi üzerine iç çamaşırına gizlediği 2 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan sanık Kemal Tutan hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hapse mahkûm edildi. Başkan Ömer Güran, Yargıç Gökhan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’dan oluşan heyet, sanığın üzerinde bulunan uyuşturucu miktarının türünü, az oluşunu göz önünde bulundurarak kısa süreli hapis vermeyi uygun gördü.

Sanık hakkında verilen kararda olgulara değinildi.

KKTC’ye 19 Kasım tarihinde gelen ve Ercan Havaalanı’nda giriş işlemleri yapan zanlının üzerinde narkotik detektör köpeği Zeyna’nın tepki vermesi ile arama yapıldığı, iç çamaşırında 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

1 ay hapisle kurtuldu

Mahkeme Başkanı Ömer Güran, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına dikkati çekerek, sanığı ceza verirken toplum menfaatinin göz önünde bulundurduklarını dile getirdi.

Güran, mahkemelerin gündemini en fazla eden suçların uyuşturucu suçları olduğuna da vurgu yaparak, bu tür suçlara hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi.

Sanık hakkında karar verirken uyuşturucu madde miktarı, ithal amacı gibi unsurları değerlendirdiklerini kaydeden Güran, sanığın uyuşturucu maddeyi ticari amaçlı değil kendi kullanımı için ithal ettiğinin görüldüğünü ifade etti. Güran, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçundan" 1 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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