'İçerde' Dizisi Çok Abarttı!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'İçerde'nin son bölümünde ekranlara gelen bir 'reklam yerleştirme' tartışma konusu oldu.

"Reklam yerleştirme, artık dizi senaryolarının içine kadar girdi. Tamam, dizilerin ve kanalların yaşayabilmesi için Reklamın her türlüsüne ihtiyaç var. Ama bunu yaparken biraz daha insaflı ve yaratıcı olmak dururken ille de 'kör parmağım gözüne' yaklaşımı niye?

Reklam yerleştirmenin en 'kaba' örneklerinden birine 'İçerde' dizisinin son bölümünde rastladım.

Komiser kız, müdürüne diyor ki: Müdürüm, yeni aracınız gelmiş, hazırmış.

Müdür keyifleniyor: Şu ezber bozan mı?

Malum, 'ezber bozan' yeni piyasaya sürülen bir markanın reklam sloganı. Biraz sonra müdür ve komiser kız, emniyet müdürlüğünün önüne geliyor. Kız, park edilmiş yeni makam aracını göstererek, 'Aracınız da çok güzelmiş' diyor. O sırada aracın yandan, önden, arkadan görüntüleri ekrana geliyor. Akabinde, o marka ile ilgili bir bant reklam da ekrana yapışıveriyor.

Acaba diyorum, yerleştirirken biraz daha nazik olamaz mısınız?"