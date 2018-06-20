İçerde geri dönüyor
İçerde geri dönüyor
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Show TV'nin geçtiğimiz sezona damga vuran fenomen dizisi İçerde tekrar bölümleriyle geri dönüyor
İki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan Ay Yapım imzalı İçerde tekrar bölümleriyle yeniden ekranda.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
39 bölüm süren İçerde'nin ilk bölümü yeniden 19 Haziran Salı saat 20.00’de Show TV’de yayınlanmaya başladı.
Etiketler : Show TV, İçerde, tekrar bölümleri
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