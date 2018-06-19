İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE MERKEZİ CEZAEVİ SORUNLARINDA UZLAŞI SAĞLANDI

Yapılan toplantılar sonucunda Merkezi Cezaevi Kadınlar bölümünde yarın yapılması planlanan grevin askıya alındığını duyuran HAKSEN konulya ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle;

Merkezi Cezaevinde, yeni yapılan istihdamlardan sonra, bayan Gardiyanlarda vardiyalara adil dağıtım yapılmamıştı. 5 vardiyanın 4’ünde 3 bayan gardiyan diğer vardiyada 2 bayan gardiyan görevlendirilmişti. Bu adaletsizliğe karşı sendikamızın diyalog çağrısı sonuç vermiş ve bugün İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars ve Müsteşar Ömer Köse ile tüm cezaevi konularının ve çözüm yollarının ele alındığı 2 saati aşkın bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantılar sonucunda Merkezi Cezaevi Kadınlar bölümünde yarın yapılması planlanan grev askıya alınmıştır. Bakanlık ile sistem içerisinde eksik olan 1 kadın gardiyan ın istihdam edilebilmesi için girişim başlatılması yönünde uzlaşıya varılmıştır. Ayrıca mevcut personel içerisinde yeni göreve başlayan personelin rotasyona tabi tutularak iş yükünün geçici bir süre eşit dağıtılması sağlanmıştır.

Cezaevi çalışanlarının barem düzenlemeleri ve ekte bulunan diğer taleplerimiz ile ilgili olarak da üst düzeyde diyalog yolu ile çözüm üretilmesi noktasında görüş birliğine varılmıştır.

Sayın bakan Ayşegül Baybars’a ilettiğimiz yazı;

19.06.2018

Sayın Av.Ayşegül Baybars

İçişleri Bakanı

Sendikamız Merkezi Cezaevinde yaşanan sıkıntıları ve çözüm yollarını 21/02/2018 tarihinde sizlerle yapmış olduğumuz toplantıda ekte verdiğimiz yazı ile detaylı olarak belirtmişti. Sizin veya uygun gördüğünüz bir yetkilinin başkanlığında oluşturulacak ve içerisinde Merkezi Cezaevini ilgilendiren sivil toplum örgütü temsilcilerinin bulunacağı bir komisyon kurularak sorunlara ivedi çözümler üretmek arzumuzuda aynı toplantıda yazılı olarak belirtmiştik.

Ancak aradan geçen 118 günlük sürede bir çok talepimiz yanıtsız ve muhatapsız kalmıştır. Aşağıda detaylarını vereceğimiz bir çok sıkıntı artarak devam etmekte yeni cezaevi binasına taşınma süreci içerisine girmeden tamamı iş barışını sağlamak daha insanca bir çalışma ortamı yaratmak ve mahkumların insanlık dışı ortamdan kurtulmalarını temin etmek adına çözüm beklemektedir.

Sayın Bakan Merkezi Cezaevi 40 yıldır ihmal edilmiş bir devlet dairesi olmasından ötürü yaşanan sıkıntılar artık ötelenemeyecek durumdadır. Sendikamız son kez aşağıda başlıklar halinde belirteceği konularda sizlerden takvimleme ve çözüm üretme adına inisiyatif üstlenmenizi beklemektedir.

Vardiya çalışan sayısı şu anda en az 20 kişi olarak tutulmaya çalışılmakta ancak mahkum sayısının 500’ün üzerinde olmasından dolayı ciddi derecede yetersiz kalmaktadır. Aktif vardiyada görevli sayısı en az 25 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve sadece Hastahanelerde yatacak olan mahkumlar için çalışan vardiya dışından takviye çağrılması noktasında Maliye Bakanlığı nezdinde girişim başlatılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut personelin izin hakları başta olmak üzere bir çok sıkıntı yaşanacağı da aşikardır. Merkezi Cezaevinde çok uzun yıllardır Gardiyanların terfi sıkıntısı bulunmaktadır. Örneğin aynı tarihte başka dairede işe başlayan bir memur kadrosu içerisinde yükselebileceği en üst yer olan 1. Dereceye gelmişken cezaevi çalışanları halen başlangıç baremi olan 4. Derecededir. KHK tarafından münhal ilan edilmesine rağmen yaşanan bir mahkeme süreci dolayısı ile bu yapılamamakta mağduriyet her geçen gün artmaktadır. Sınavların yapılabilmesi adına gerekli yasal değişikliğin yapılması aşamasında tüm uyarılarımıza rağmen fırsat eşitliğine aykırı bir düzenleme getirildiği de ortadadır. Bu nedenle yeni mahkeme süreçlerinin yaşanacağı gün gibi ortadadır. Bu noktadan çıkışla çözüm odaklı girişimlerin tarafınızdan ivedi olarak yapılması gerektiği inancındayız. Şahsınızla yaptığımız ilk toplantıda (21 Şubat 2018) çalışanların barem düzenlemelerinin Sayın Serdar Denktaş’ın 13 Aylık sözüne rağmen gerçekleşmediği ve konuya taraf olmanızı talep ettiğimizi hatırlatırım. Yine sendikamız HAKSEN’in girişimi ve Gardiyanlar Birliği ve KTAMS’ında katılımı ile 11 Nisan 2018’de sizlere gerçekleştirdiğimiz ortak ziyarette aynı konu gündeme alınmış talep yenilenmiş ve sizin de “takipçisi olacağım” sözünde bulunduğunuz da aşikardır. Ancak bu son toplantının üzerinden geçen 68 güne rağmen en ufak bir çözüm veya görüşme halen gerçekleşmemiştir. Yıllardır gündemde olan vardiya çalışan ve zor mesleklerde bulunanların emekliliklerinin yeniden düzenlenmesi ve yaş yerine 25 çalışma yılı konması için tarafınızdan bir çalışma komisyonu kurulması elzemdir. (1977-2017 yılları arasında cezaevinde emeklilik hakkı kazanan 4. Derece gardiyan eri sayısı sadece 3 kişidir. Bu sürede emekliye ayrılamadan istifa eden kişi sayısı 15 vefat eden kişi sayısı ise 2 dir). Merkezi Cezaevi çalışanlarının 2017 ve 2018 Performans değerlendirme forumları yasa ve tüzüklere uygun yapılmamış konu ile ilgili bakanlığınıza yazılı talepte bulunulmuş ve gereğinin yapılması 118 gündür tarafınızdan beklenmektedir. Halen Merkezi Cezaevinde hükümlü olarak tutulan çift uyruklu vatandaşların bazılarının kendi talepleri ile vatandaşlıktan çıkarılarak Türkiye Cumhuriyetine iadelerini talep ettikleri ancak hükümetin bu yönde olumlu bir girişim yapmadığı bilgimize gelmiştir. 180 kişilik binada 530 mahkûmun barındırılmaya çalışıldığı düşünülür ve bu talebi yapanların 70 civarında olduğunu göz önüne alırsak bunun hem tüm tutukluların hem de çalışanların bir nebzede olsa rahatlaması ve ülkemizde suç işleyenlerin ülke dışına çıkarılmasının da toplumsal fayda, özelinde yeniden değerlendirilmesini talep etmekteyiz şeklinde yaptığımız talepde maalesef 118 gündür havada kalmıştır. Bu mahkumlardan biri şuan ölüm orucundadır ve her an vefat etme olasılığı bulunmaktadır. Cezaevi’nin mahkum sayısı 530 civarında kapasitesi 180 civarında olduğu göz önüne alındığı zaman 10 ayı aşkın bir süredir TC’ye iade talepleri cevap bekleyen 40 civarı mahkumun neden iade edilmediği ise sizlerin tarafından irdelenmesi gereken bir diğer konudur.

Görüldüğü üzere Merkezi Cezaevinde ana hattı bu olmakla birlikte yüzlerce sıkıntı bulunmaktadır. Sizlerden talebimiz bu konulara ivedi olarak müdahale etmeniz ve çözüm yollarında sendikamız ve çalışanlar ile birlikte çalışma ortamları yaratmanızdır. Ancak bilinmesini isterim ki ne sendikamız HAKSEN’in ne de Merkezi Cezaevi çalışanlarının artık siyasi veya bürokratik oyunlar veya engellerle zaman geçirme düşüncesi yoktur. Aradan geçen 118 günlük süre sanırım gerek sendikamızın diyalog arayışları gerekse çalışanların samimiyetlerini ortaya koymuştur. Şahsınıza bugün itibarı ile aktardığımız yazılı ve sözlü sıkıntıların önem sırasına konup takvimlendirilmemesi halinde üzülerek belirtmek isterim ki HAKSEN ve Merkezi Cezaevi çalışanları her tür yasal eylem ve grev haklarını da derhal kullanacaktır. Diyalog yolunu seçmeniz ve çözüm üretmeniz beklentisiyle.