İddialı dizi veda ediyor!
Şok!
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Kanal D'nin en iddialı dizilerinden biri daha final kararı aldı. İşte final yapacak olan o dizi...
Reklamları günlerce Kanal D ekranlarında dönen Kızlarım İçin dizisi, başladı başlayalı bir türlü istediği reytingi alamadı. Dizi ekranlara veda etme kararı aldı.
Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Kanal D'de Kasım ayında yayınlanmaya başlayan Kızlarım İçin dizisi de reytinglere yenildi.
10 BÖLÜM DAYANABİLDİ
Yapımcılığını Süreç Film'in, yönetmenliğini Mesude Erarslan Tekin'in üstlendiği; başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Eroğlu, Naz Ar, Serdar Özer, Anıl Tetik, Cansu Fırıncı, Hakan Yufkacıgil, Numan Çakır ve Ülkü Duru'nun paylaştığı yapım, düşük reytingleri nedeniyle 10. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Etiketler : Kanal D, iddialı dizi, final, Kızlarım İçin
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