İşte Seren Serengil'in yerine gelen isim!

Duymayan Kalmasın adlı programın yorumcusu Seren Serengil için 3 günlük hapis kararı çıkınca programda kimin olacağı merak konusu olmuştu. Serengil'in yerine Demet Akalın olacak.

Duymayan Kalmasın adlı programın yorumcusu Seren Serengil için 3 günlük hapis kararı çıkınca programda kimin olacağı merak konusu olmuştu. Serengil'in yerine Demet Akalın olacak.

Seren Serengil'in yorumcu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Karara uymayan Serengil'e 3 günlük hapis cezası verildi.

DEMET AKALIN YORUM YAPACAK

Seren bugün program sonrası cezaevine girecek. Demet Akalın da yakın arkadışının yerine programda yorum yapacak.

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