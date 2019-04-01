'İdo bana karışmaz'

İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki akşam Etiler Serafina’daydı.

Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun zamandır yemeğe çıkamadıklarını belirten İdo Tatlıses, “Ne zamandır Yasemin’i yemeğe çıkaramıyordum. O da sinir yapıyordu. Bugün de onlardan biriydi. Güzel bir yemek yedik” diye konuştu. Yasemin Şefkatli’nin yeni bir iş projesi olduğunu açıklayan İdo, “Bu aralar pek göremiyorum.

Umarım güzel olur” diyerek sitemkar konuştu. İş hakkında bilgi veren Şefkatli, “Bir marka kuruyorum. Detaylar netleşince konuşuruz” dedi. Sevgilisine gelen dizi projelerini kabul etmediği şeklinde haberler çıkan İdo, bunun sorulması üzerine “Ortak verdiğimiz bir karardı. Ben ‘Yasemin’e ‘Şunu yapmayacaksın ya da şuraya çıkmayacaksın’ diye bir şey demiyorum. Sonuçta bir hayat birleştireceğiz. Bunun sonucunda bir şeyleri ikimizden biri alttan alıyor. Sağ olsun O da beni kırmıyor.” diye konuştu. Şefkatli ise “Yanlış lanse ediliyor. İdo’nun bana karıştığı yok. Bana teklif gelse bana sorar. Hayır yapamazsın diye bir şey söz konusu değil” dedi.