IGTV için beklenen özellik geldi!

Instagram'ın video paylaşım uygulaması IGTV, bekleneni bir türlü veremedi. Bunun en büyük sebebinin ise yalnızca dikey videoların desteklenmesi olarak gösteriliyor. Kullanıcı sayısını arttırmak isteyen uygulama, sorunun farkına vardı ve yatay mod desteğini sunmaya başladı.

Tam ekran ve dikey videolar için tasarlanan IGTV, bu özelliğiyle beraber kullanıcılarından tepki çekiyordu. Sosyal medya platformlarında birçok içerik üreticisinin yatay video formatında paylaşım yapması IGTV'nin başarızlığına yol açıyor. Instagram sonunda eleştirileri dikkate aldı ve yatay mod özelliğini ekledi.

Geçtiğimiz günlerde IGTV için videoları anasayfada paylaşma özelliği sunulmuştu. Yeni gelen yatay video özelliği ile beraber Instagram, YouTube'un kullanıcı kitlesini kazanmak istiyor.



Bu durum en azından bu dönemde pek mümkün gibi gözükmese de kullanıcılarının beklentilerini yerine getirerek IGTV, başarısını yükseltecektir.