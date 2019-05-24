Nusret'ten isteyene özel mönü!

Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine servis eden Nusret mönüsüne altın soslu hamburgeri de ekledi.

'Saltbae' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete etçisi Nusret Gökçe, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sefer de Nusret mönüsüne altın soslu hamburgeri ekledi.

Nusret bu mönüyü özel istek olursa İstanbul'daki lokantasında da sunuyor. Fiyatı ise bin 800 TL.